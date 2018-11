Turkse website citeert geluidsopname van moord op Khashoggi: “Verrader, je krijgt je verdiende straf!” kg

20 november 2018

12u08

Bron: Belga 0 Een Turkse website heeft enkele citaten van de geluidsopname van de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi gepubliceerd. Die moord gebeurde op 2 oktober in het Saudische consulaat in het Turkse Istanbul.

“Laat mijn arm los! Wat ben je aan het doen!”, zou Khashoggi geroepen hebben in de A-afdeling van het Saudische consulaat in Istanbul, volgens de site Haberturk. Op die afdeling worden de visa uitgereikt. Volgens Haberturk werd Khashoggi er door vier mannen ‘begroet’. Een van hen pakte hem meteen bij de arm.

De vier namen de Saudische journalist dan mee naar de B-afdeling. Daar kwamen nog drie mannen bij. Een van hen is volgens Haberturk Maher Abdulaziz Mutreb, de leider van het vijftienkoppige team dat naar Turkije werd gestuurd om de journalist te vermoorden. Een andere persoon is geïdentificeerd als de Saudische consul Mohammad al-Otaibi.



Vervolgens is volgens Haberturk Mutreb te horen op de tape, terwijl hij schreeuwt: “Verrader! Je krijgt je verdiende straf!”.



Voor de rest zijn op de tape volgens Haberturk geluiden van geschreeuw, gevechten en folteringen te horen. Ook wordt gemeld dat er negentien telefoongesprekken zijn geweest vanuit het consulaat naar Saudi-Arabië. Er vonden onder meer vier gesprekken plaats tussen Mutreb en Saud al-Qahtani, een adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman. De adviseur werd vorige maand “bedankt voor zijn diensten”.

Kroonprins

De Saudische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir verwierp eerder vandaag nog alle beschuldigingen aan het adres van de kroonprins. “Wij weten in Saudi-Arabië allemaal dat die aantijgingen over de kroonprins totaal ongefundeerd zijn, en we verwerpen ze categoriek”, zei al-Jubeir aan de krant Asharq al-Awsat.

Volgens Amerikaanse media is de CIA tot de conclusie gekomen dat de kroonprins Mohammed bin Salman de moord op Khashoggi heeft bevolen.

Al-Jubeir zei dat de rapporten "lekken waren die gebaseerd zijn op aannames, maar niet op onweerlegbare bewijzen". "Laat me nog eens benadrukken dat het leiderschap van Saudi-Arabië een rode lijn is. We zullen niet dulden dat dit leiderschap ondermijnd wordt. Door geen enkele partij en onder geen enkel voorwendsel", zei de minister.

We zullen niet dulden dat dit leiderschap ondermijnd wordt. Door geen enkele partij en onder geen enkel voorwendsel. Adel al-Jubeir

De kroonprins gaat eind deze week overigens voor het eerst sinds de moord op Khashoggi op reis naar het buitenland. Vanaf vrijdag gaat Mohammed bin Salman op de koffie bij enkele nauwe bondgenoten waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte. Daarna reist hij door naar de G20-top in Argentinië.

Sancties

Sinds de moord hebben verschillende landen, waaronder Zwitserland en Duitsland, de wapenexport aan Saudi-Arabië opgeschort of volledig stopgezet. Maar dat weerhoudt Saudi-Arabië niet om bij andere partijen aan te kloppen, aldus al-Jubeir: "We kopen het liefst wapens van onze geallieerden, maar als het erop aankomt ons land en onze bevolking te beschermen, dan zullen we wapens kopen bij om het even wie ze aanbiedt.”

Bekijk ook: