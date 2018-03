Turkse trouwstoet zorgde ook voor overlast in Zeeland Miriam van den Broek

06 maart 2018

14u32

Bron: AD.nl - PZC 8 De Turkse trouwstoet die zaterdag voor grote overlast zorgde op de A12 in Meise, heeft vermoedelijk ook op de snelweg A58 in de Nederlandse provincie Zeeland voor overlast gezorgd. Dat meldt het Politieteam Oosterscheldebekken vandaag op Facebook.

"Na vele meldingen over hun rijgedrag hebben we ze de provincie uit begeleid. Een van de auto's is in beslag genomen vanwege nog openstaande boetes. Wie aandacht vraagt, kan het krijgen!", aldus de politie.

De trouwstoet werd op de A12 gefilmd. Daarbij was te zien dat de auto's op de vluchtstrook reden, dat ze de knipperlichten aan hadden, dat er voortdurend getoeterd werd en dat ze uiteindelijk ook stopten op de snelweg om de bruidegom in de lucht te gooien.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) noemde de beelden weerzinwekkend: “Dit is hyperegoïsme. “Dit is hyperegoïsme. Die mannen denken dat de straat van hen is. Nee die straat is niet van hen, die straat is van ons, en van heel de gemeenschap. Ik hoop dat justitie een voorbeeld gaat stellen, en keihard optreedt.”