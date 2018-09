Turkse strijd tegen VS gaat verder: Erdogan weigert dollar te gebruiken in handel met Rusland avh

02 september 2018

15u50

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil de dollar niet gebruiken in de commerciële transacties met Rusland. Erdogan beschuldigde de Verenigde Staten ervan zich als een "wilde wolf" te gedragen. Moskou en Ankara hebben onderhandelingen gevoerd om de dollar in hun onderlinge handel te laten vallen, als reactie op economische sancties die Washington heeft opgelegd.

"Amerika gedraagt zich als wilde wolven. Geloof hen niet", zei Erdogan aan zakenmannen tijdens een bezoek aan Kirgistan. "De dollar gebruiken, brengt ons enkel schade toe. We zullen niet opgeven. We zullen winnen."

NAVO-lid Turkije wil het Russische luchtafweersysteem S400 kopen. Dat project ergert Washington, die als tegenmaatregel de levering van F-35-gevechtsvliegtuigen aan Turkije dreigt te blokkeren.

Huisarrest Amerikaanse dominee

De relaties tussen de Verenigde Staten en Turkije zijn sterk verzuurd door het huisarrest van Andrew Brunson in Turkije. De Amerikaanse dominee werd eind 2016 in de nasleep van de mislukte staatsgreep in juli gearresteerd op verdenking van terrorisme en spionage. Ankara weigert hem vrij te laten.

Beide landen troffen maatregelen tegen elkaar, zoals het bevriezen van eigendom van ministers en verhogingen van douanetarieven op bepaalde producten. De crisis verontrust ook de markten, wat leidde tot een daling van de Turkse lira, die sinds het begin van het jaar 40 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar heeft verloren.

De Russische roebel daalde dan weer tot het laagste niveau in twee jaar, nadat Washington nieuwe sancties had opgelegd naar aanleiding van de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Verenigd Koninkrijk in maart 2018. Moskou ontkent daarin een rol te hebben gespeeld.