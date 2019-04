Turkse stemmen worden opnieuw geteld in 8 districten in Istanboel AW

03 april 2019

14u24

Bron: Belga 0 De Turkse verkiezingsautoriteiten zijn begonnen met de hertelling van de stemmen in acht kiesdistricten in Istanboel, nadat de partij van president Recep Tayyip Erdogan de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag heeft aangevochten. De AKP verloor de strijd om de burgemeestersjerp in de stad volgens de voorlopige resultaten zeer nipt van de centrumlinkse oppositiepartij CHP.

De AKP kondigde gisteren aan dat de partij beroep aantekent in de 39 districten in Istanboel en de 25 districten in Ankara. Daarop verklaarde de voorzitter van de kiescommissie (YSK) dat de hertelling van de stemmen vandaag startte in acht districten in Istanboel. Vooral de stemmen die als ongeldig werden beschouwd worden opnieuw geteld.



Volgens de Turkse media is de hertelling vannacht gestart in zeven districten. De operaties werden tijdelijk opgeschort na een beroep van de oppositie, en weer hernomen na een tegenberoep van AKP.

Verlies in de grote steden

AKP won de verkiezingen op nationaal niveau, maar verloor volgens de voorlopige resultaten in de grootsteden Ankara en Istanboel. In Istanboel won de CHP-kandidaat met 50,93 procent tegen 47,11 procent voor de AKP-kandidaat. Is Istanboel kreeg de oppositiekandidaat volgens niet-officiële resultaten 48,79 procent van de stemmen, tegenover 48,52 procent voor ex-premier Binali Yildirim. Het verschil tussen beide kandidaten bedraagt volgens officiële informatie slechts 24.000 stemmen, terwijl 300.000 stembrieven als ongeldig werden beoordeeld.

Volgens AKP, die spreekt van "flagrante onregelmatigheden" tijdens de verkiezingen, zijn veel stemmen ten onrechte als ongeldig beschouwd.

Economie in recessie

Een belangrijke speler die de Turkse verkiezingen beïnvloedde, was de economie. Die belandde vorig jaar in een recessie en de forse prijsstijgingen zorgden voor heel wat ongenoegen bij de Turken.

De inflatie in Turkije lag in maart op net geen 20 procent. Dat blijkt uit de maandelijkse statistieken die vandaag werden gepubliceerd. De inflatie kwam uit op 19,71 procent, tegen 19,67 procent de maand voordien.

Vooral de prijzen voor voeding en niet-alcoholische dranken liggen een pak hoger (29,77 procent) dan vorig jaar.

