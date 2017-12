Turkse staatsburgers vragen politiek asiel in Griekenland TMA

15u10

Bron: Belga 0 EPA Archiefbeeld van groep vluchtelingen in Griekenland. Een groep Turkse staatsburgers heeft in Griekenland politiek asiel aangevraagd. De 32 Turken en een vermoedelijke mensensmokkelaar hadden vrijdag vanuit Turkije de overtocht gemaakt naar de Griekse eilandengroep Oinousses. Ze zouden volgens de Griekse tv-zender Skai vandaag naar het Egeïsche eiland Chios overgebracht worden.

Bij de vluchtelingen gaat het volgens de politie om studenten, leerkrachten, artsen en een gezin met minderjarige kinderen. Ze zegden allen dat hun leven in het "onvrije regime" in Turkije in gevaar is.

Voor Griekenland betekenen Turkse vluchtelingen steeds een diplomatieke uitdaging. Zo loopt er nog steeds een geschil tussen Ankara en Athene over de uitlevering van acht militairen, die in juli 2016 na de mislukte staatsgreep in Turkije met een helikopter naar Griekenland waren gevlucht. Het hoogste Griekse rechtscollege had het uitleveringsverzoek van Ankara in mei dit jaar van de hand gewezen.

