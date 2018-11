Turkse site citeert opname Saudische kroonprins voor moord op Khashoggi: “Snoer hem de mond” TTR

22 november 2018

12u34

Bron: Reuters 0 Volgens de Turkse nieuwswebsite Hurriyet Daily News heeft de CIA een geluidsopname van een telefoongesprek waarin de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman te horen is. De kroonprins geeft naar verluidt de opdracht om de Saudische journalist Jamal Khashoggi het zwijgen op te leggen. Dat meldt persagentschap Reuters vandaag.

Volgens de site is te horen hoe de kroonprins de opdracht geeft om Khashoggi “zo snel mogelijk de mond te snoeren”. Wat er verder op de tape te horen is, is niet bekend. Ook met wie Khashoggi telefoneerde, is onduidelijk. CIA-chef Gina Haspel bevestigde vorige maand het bestaan van de opname tijdens een bezoek aan de Turkse hoofdstad Ankara, zo staat te lezen op de Turkse site.

Khashoggi werd op 2 oktober in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul vermoord, even nadat hij daar naarbinnen was gegaan. Hij wilde documenten voor zijn aanstaande huwelijk met zijn Turkse verloofde ophalen. Zijn verloofde stond buiten te wachten, maar hij kwam niet meer naar buiten.

Andere geluidsopname

De Turkse website Habertürk publiceerde eergisteren citaten van een andere geluidsopname. “Laat mijn arm los! Wat ben je aan het doen!”, zou Khashoggi geroepen hebben in de A-afdeling van het Saudische consulaat in Istanbul. Volgens Haberturk werd Khashoggi er door vier mannen ‘begroet’. Een van hen pakte hem meteen bij de arm.

De vier namen de Saudische journalist vervolgens mee naar de B-afdeling. Daar kwamen nog drie mannen bij. Een van hen is volgens Haberturk Maher Abdulaziz Mutreb, de leider van het vijftienkoppige team dat naar Turkije werd gestuurd om de journalist te vermoorden. Een andere persoon is geïdentificeerd als de Saudische consul Mohammad al-Otaibi.

Daarna is volgens Haberturk Mutreb te horen op de tape, terwijl hij schreeuwt: “Verrader! Je krijgt je verdiende straf!”. Daarna volgen geluiden van geschreeuw, gevechten en folteringen.

Saudische autoriteiten

Saudische functionarissen zeiden aanvankelijk dat Khashoggi het consulaat verliet op 2 oktober. Later veranderden ze hun verhaal en zeiden ze dat hij per ongeluk om het leven kwam tijdens een vechtpartij. De Saudische autoriteiten gaven intussen toe dat de journalist werd vermoord, maar zijn lichaam is nog altijd niet terecht.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA beweert dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman het brein is achter de moord op Khashoggi. Dat meldde de Washington Post eerder al op basis van bronnen rond het onderzoek.

De Saudische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir verwierp echter alle beschuldigingen aan het adres van de kroonprins. “Wij weten in Saudi-Arabië allemaal dat die aantijgingen over de kroonprins totaal ongefundeerd zijn, en we verwerpen ze categoriek”, zei al-Jubeir aan de krant Asharq al-Awsat.

