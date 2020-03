Turkse regering: “Al 75.000 migranten vanuit Syrië doorgelaten naar Europese Unie” HR AW

01 maart 2020

10u29

Bron: Belga, ANP, Reuters 128 Buitenland De Turkse regering heeft laten weten dat ze al meer dan 75.000 migranten vanuit Syrië heeft doorgelaten naar de Europese Unie. “Ze laten ze niet alleen door. Ze helpen ze op weg”, zegt de Griekse onderminister van Defensie Alkiviadis Stefanis. Griekenland zou sinds zaterdag zowat 9.600 migranten verhinderd hebben om de Europese Unie binnen te komen vanuit Turkije.

De duizenden zouden vanuit Istanbul ruim 200 kilometer westelijker via de stad Edirne naar Griekenland of Bulgarije gaan. In de buurt van Edirne kunnen ze door een rivier over te steken naar de Griekse stad Kastanies. Griekenland en Bulgarije hebben de grensbewaking verscherpt.

Bij de Grieks-Turkse grenspost van Kastanies en Pazarkule hebben zich volgens de Griekse autoriteiten zeker 3.000 migranten verzameld aan de Turkse kant. Gisteren braken er rellen uit toen migranten de grens bestormden en de politie antwoordde met traangas. De grens tussen Griekenland en Turkije is 212 kilometer lang en de Grieken hebben er de patrouilles opgevoerd.

De vluchtelingenstroom naar Europa is sinds vrijdag weer op gang gekomen, toen Turkije aankondigde dat het de grenzen weer zou openzetten. Syrische vluchtelingen die naar Europa willen, worden niet langer tegengehouden, klonk het. De Turkse president Erdogan nam die beslissing omdat volgens hem de Europese Unie Ankara niet genoeg helpt om de lasten van de vluchtelingencrisis te dragen.

Niemandsland

Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu hebben sinds vrijdag al ongeveer 76.000 migranten zijn land verlaten via de provincie Edirne die grenst aan Bulgarije en Griekenland. Maar berichten uit Griekenland en Bulgarije kunnen dat cijfer niet bevestigen. Mogelijk bevindt een deel van de vluchtelingenstroom zich in niemandsland, en zijn zij er nog niet in geslaagd de grens met Europa over de steken.

Waarnemers vrezen dat de problemen aan de grens de volgende dagen nog zullen toenemen. De vluchtelingenstroom valt bovendien samen met het oprukkende coronavirus, dat het vrije verkeer van personen ook al onder druk zet.

In verschillende Europese landen wordt zenuwachtig gereageerd. De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zei op Twitter dat er geen herhaling mag zijn van 2015, zoniet zal hij gedwongen zijn om unilateraal maatregelen te nemen om de Oostenrijkse grenzen te beschermen.