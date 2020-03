Turkse regering: “Al 75.000 migranten vanuit Syrië doorgelaten naar Europese Unie”, alertniveau aan grens opgetrokken HR AW PVZ

01 maart 2020

10u29

Bron: Belga, ANP, Reuters, AFP 272 Buitenland De Turkse regering heeft laten weten dat ze al meer dan 75.000 migranten vanuit Syrië heeft doorgelaten naar de Europese Unie. “Ze laten ze niet alleen door. Ze helpen ze op weg”, aldus de Griekse onderminister van Defensie Alkiviadis Stefanis die zegt dat Turkije de migrantenstroom organiseert. Frontex, het Europese agentschap dat instaat voor de controle van de buitengrenzen, heeft zijn alertniveau aan de grens met Turkije opgetrokken tot een hoog niveau, zo maakte het zondag bekend.

De duizenden zouden vanuit Istanbul ruim 200 kilometer westelijker via de stad Edirne naar Griekenland of Bulgarije gaan. In de buurt van Edirne kunnen ze door een rivier over te steken naar de Griekse stad Kastanies. Griekenland en Bulgarije hebben de grensbewaking verscherpt.

Opmerkelijk: Bulgarije zegt niets te merken van de migrantenstroom waar in Ankara over gesproken wordt. Volgens de Bulgaarse minister van Defensie is aan de grens alles rustig en is zondag helemaal niemand illegaal de afgerasterde grens overgekomen.

Traangas

In Griekenland merkte men wel iets. Bij de Grieks-Turkse grenspost van Kastanies en Pazarkule hebben zich volgens de Griekse autoriteiten zeker 3.000 migranten verzameld aan de Turkse kant. Gisteren braken er rellen uit toen migranten de grens bestormden en de politie antwoordde met traangas. De grens tussen Griekenland en Turkije is 212 kilometer lang en de Grieken hebben er de patrouilles opgevoerd.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er volgens de Griekse onderminister van Defensie 9600 pogingen verijdeld om illegaal Griekenland vanuit Turkije binnen te komen.

Zaterdag zijn in het noordoosten van Griekenland zeventig mensen aangehouden die illegaal de grens waren overgestoken, waarschijnlijk door de rivier de Evros over te steken. Ondanks het slechte weer zijn 220 migranten er zondag in geslaagd met boten op het Griekse eiland Lesbos te landen. Op andere eilanden kwamen in totaal circa driehonderd migranten aan land.

Frontex

De Europese grensbewaking Frontex heeft Griekenland extra hulp toegezegd, zowel in personeel als in technische hulpmiddelen volgens een Frontex-woordvoerster. “We hebben een vraag tot bijkomende hulp ontvangen vanuit Griekenland. We hebben al een aantal maatregelen genomen voor technische bijstand en extra mankracht in Griekenland”, aldus Frontex vanuit Brussel. Europees Commissaris voor Migratie Margaritis Schinas schreef op Twitter dat hij een buitengewone vergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken heeft gevraagd, waar de vluchtelingencrisis zou worden besproken.

De vluchtelingenstroom naar Europa is sinds vrijdag weer op gang gekomen, toen Turkije aankondigde dat het de grenzen weer zou openzetten. Syrische vluchtelingen die naar Europa willen, worden niet langer tegengehouden, klonk het. De Turkse president Erdogan nam die beslissing omdat volgens hem de Europese Unie Ankara niet genoeg helpt om de lasten van de vluchtelingencrisis te dragen.

Volgens Schinas is er overleg tussen de voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen, de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en Europees Commissaris voor Binnenlands Beleid Ylva Johansson. Frontex kondigt aan dat het de situatie aan de Griekse en Bulgaarse grens van nabij opvolgt. “We staan in nauw contact met de autoriteiten voor eventueel bijkomende steun in een situatie die snel kan evolueren.” Ook in Cyprus wordt de toestand van nabij opgevolgd.

Niemandsland

Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu hebben sinds vrijdag al ongeveer 76.000 migranten zijn land verlaten via de provincie Edirne die grenst aan Bulgarije en Griekenland. Maar berichten uit Griekenland en Bulgarije kunnen dat cijfer niet bevestigen. Mogelijk bevindt een deel van de vluchtelingenstroom zich in niemandsland, en zijn zij er nog niet in geslaagd de grens met Europa over de steken.

Waarnemers vrezen dat de problemen aan de grens de volgende dagen nog zullen toenemen. De vluchtelingenstroom valt bovendien samen met het oprukkende coronavirus, dat het vrije verkeer van personen ook al onder druk zet.

In verschillende Europese landen wordt zenuwachtig gereageerd. De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zei op Twitter dat er geen herhaling mag zijn van 2015, zoniet zal hij gedwongen zijn om unilateraal maatregelen te nemen om de Oostenrijkse grenzen te beschermen.