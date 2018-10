Turkse rechter heft huisarrest en uitreisverbod van Amerikaanse dominee op SVM

12 oktober 2018

16u01

Bron: Belga 0 De rechtbank in het Turkse Izmir heeft het huisarrest en het uitreisverbod van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson opgeheven. Dat meldt het nieuwsagentschap Anadolu.

De rechter sprak een celstraf van ruim drie jaar uit. De man moet echter niet meer terug de gevangenis in omdat hij al lang genoeg in voorlopige hechtenis gezeten heeft.

Andrew Brunson werd in oktober 2016 -in de nasleep van een mislukte staatsgreep- opgepakt op beschuldiging van terrorisme en spionage. De zaak heeft de relaties tussen Washington en Ankara ernstig verzuurd: de twee NAVO-landen stelden zelfs sancties tegenover elkaar in.

De vraag om het huisarrest van de dominee op te heffen, komt niet geheel onverwacht. De Amerikaanse zender NBC News had gisteren al bericht over een "geheim akkoord" tussen de Verenigde Staten en Turkije. De gerechtelijke zitting kende vandaag bovendien een bizar verloop doordat verschillende getuigen à charge elkaar tegenspraken.