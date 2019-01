Turkse rechter beveelt vrijlating van Koerdische politica in hongerstaking AW

25 januari 2019

Bron: Belga 0 Een Turkse rechter heeft de vrijlating bevolen van de Koerdische HDP-politica Leyla Güven, die al bijna 80 dagen in hongerstaking is en in kritieke toestand verkeert. Het was de rechtbank in de zuidoostelijke stad Diyarbakir, waar Güven nu al bijna een jaar opgesloten zit, die het bevel tot haar vrijlating gaf.

Dat meldt de invloedrijke pro-Koerdische partij HDP via Twitter. Güven werd op 31 januari 2018 gearresteerd nadat ze kritiek had geuit op de Turkse legeroperatie in de overwegend Koerdische enclave Afrin, in het noorden van Syrië. Ze werd ervan beschuldigd aan te zetten tot haat.

194 hongerstakers

Op 8 november 2018 begon de politica uit Hakkari, een Koerdische stad nabij de Turkse grens met Irak, met haar hongerstaking. Ze protesteerde daarmee tegen de eenzame opsluiting van Abdullah Öcalan, de oprichter van de verboden Arbeiderspartij PKK. De PKK wordt door Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten beschouwd als een terreurorganisatie. Haar protest inspireerde andere HDP-aanhangers die zitten opgesloten. Sinds vorige week zouden intussen meer dan 194 mensen in 44 gevangenissen in hongerstaking zijn.

Turkije houdt in maart lokale verkiezingen. De legale partij HDP, die vooral erg sterk staat in het zuidoosten van het land, wordt door president Recep Tayyip Erdogan gezien als een verlengde van de PKK. PKK-leider Abdullah Öcalan zit sinds 1999 opgesloten in de Imrali gevangenis, nadat hij ter dood veroordeeld werd. Sinds 2011 had Öcalan geen contact meer met zijn advocaat en sinds 2016 werd niets meer van hem gehoord of gezien. Die onmenselijke behandeling moet stoppen, vinden de Koerden.