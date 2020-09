Turkse rechtbank veroordeelt journalisten voor onthullen van staatsgeheimen kv

09 september 2020

21u05

Bron: ANP 0 Een rechtbank in Istanbul heeft vandaag vijf journalisten veroordeeld tot celstraffen voor het onthullen van staatsgeheimen bij hun berichtgeving over de dood van een Turkse inlichtingenofficier. Ze werden wel vrijgelaten, voor sommigen omdat ze strafvermindering kregen en voor anderen in afwachting van de behandeling van hun beroep.

De vijf journalisten van de nieuwssite OdaTV stonden samen met een zesde journalist die werd vrijgesproken, terecht voor "het onthullen van staatsgeheimen" en "het bekendmaken van de identiteit van een agent van de geheime diensten".

OdaTV publiceerde begin maart een artikel over de discrete begrafenis van een agent van de Turkse geheime dienst MIT. Die zou volgens het medium gedood zijn in Libië, waar Ankara de internationaal erkende regering in Tripoli steunt tegen de troepen van generaal Khalifa Haftar. In het bericht vernoemt OdaTV de voornaam en de eerste letter van de familienaam van de agent.



De rechtbank in Istanbul veroordeelde drie journalisten - Hulya Kilinc, Baris Pehlivan en Murat Agirel - ieder tot 3 jaar en 9 maanden cel. Twee andere journalisten - Ferhat Celik en Aydin Keser - kregen beide een gevagenisstraf van 4 jaar en 8 maanden. Ze werden wel vrijgelaten omdat ze strafvermindering kregen of in afwachting van hun proces in beroep. Baris Terkoglu, hoofdredacteur van OdaTV, werd vrijgesproken.

Het zestal zat sinds begin maart in voorhechtenis en drie van hen werden in juni vrijgelaten bij de start van het proces. Ze riskeerden tot 20 jaar cel. Zelf hielden ze hun onschuld steeds staande.