Turkse rechtbank laat acht mensenrechtenactivisten voorwaardelijk vrij

In Turkije heeft een rechtbank in Istanboel acht mensenrechtenactivisten die in voorlopige hechtenis zaten wegens terrorismegerelateerde beschuldigingen, vrijgelaten onder voorwaarden. Onder hen de Duitser Peter Steudtner, de Zweed Ali Gharavi en de directrice van de Turkse tak van Amnesty International, Idil Eser. De voorzitter van Amnesty International Turkije, Taner Kiliç, moet echter in de cel blijven. Het proces wordt in november voortgezet.

Gisteren ging in Istanboel het proces tegen elf mensenrechtenactivisten van start, van wie er twee vrij voor de rechtbank verschijnen, op verdenking van "lidmaatschap van een terroristische organisatie". Tien activisten werden op 5 juli gearresteerd toen de politie binnenviel op een workshop op een eiland in de buurt van de stad. Kiliç was een maand eerder al opgepakt. Ze riskeren allen tot 15 jaar cel.

Duitser en Zweed willen Turkije zo snel mogelijk verlaten

De rechtbank besliste om acht van de negen beklaagden die in voorhechtenis zitten, vrij te laten. De Duitser Peter Steudtner en de Zweed Ali Gharavi kregen volgens hun advocaat daarbij geen voorwaarden opgelegd en zij zijn van plan om het land zo snel mogelijk te verlaten. De rechtbank legde de zes anderen die de Turkse nationaliteit hebben, onder wie AI-directrice Idil Eser, wel voorwaarden op. AI-voorzitter Taner Kiliç moet in de cel blijven. Hun proces wordt in november voortgezet.

Internationale kritiek

De rechtszaak ging gisteren onder heel wat internationale kritiek van start. Heel wat regeringen, instellingen en beleidsmakers hebben al opgeroepen tot de "onmiddellijke en onvoorwaardelijke" vrijlating van de mensenrechtenactivisten. Ook Amnesty International deed de beschuldigingen al af als een "fictief samenraapsel van absurde en ongegronde beschuldigingen". "Van bij hun arrestatie is het duidelijk dat het om politiek gemotiveerde vervolgingen gaat om kritische stemmen in Turkije het zwijgen op te leggen", aldus directeur Europa John Dalhuisen.