Turkse procureur wil 2 vertrouwelingen van Mohammed bin Salman arresteren: steeds meer twijfel over onschuld van Saudische kroonprins AW

05 december 2018

11u21

Bron: Belga, Al Jazeera 0 Een Turkse procureur vaardigde het aanhoudingsbevelen uit tegen twee vertrouwelingen van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Ook de senatoren van de VS geloven niet langer dat de kroonprins niet betrokken is bij de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Ahmed al-Assiri et Saud al-Qahtani worden ervan verdacht meegeholpen te hebben bij de "planning" van de moord. Aangezien het om enkele belangrijke vertrouwelingen van bin Salman gaat, wordt de gespeelde vermoorde onschuld van de kroonprins steeds meer in twijfel getrokken.



Ook in de VS zijn steeds meer senatoren overtuigd van de schuld van Mohammed bin Salman. Dat maakten ze duidelijk na een gesloten zitting met CIA-directrice Gina Haspel, die zelf al naar Turkije trok om met de onderzoekers te overleggen. Zo oordeelde Republikeinse senator Lindsey Graham: “Je moet al blind zijn om niet te zien dat de kroonprins het commando gaf”.

Dood van Khashoggi

Jamal Khashoggi, die in ballingschap in de VS woonde sinds 2017, werd op 2 oktober gedood in het consulaat van zijn geboorteland in Turkije waar hij administratieve documenten ging afhalen. De operatie werd uitgevoerd door 15 personen die uit Saudi-Arabië kwamen en meteen na de moord ook terugvlogen naar Saudi-Arabië met twee privévluchten en één lijnvlucht.