Turkse president Erdogan stelt mogelijk einde van noodtoestand in vooruitzicht

08 juni 2018

05u42

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal de noodtoestand na de verkiezingen van 24 juni mogelijk opheffen. Dat heeft hij gezegd tijdens een interview op de Turkse televisie. De noodtoestand is er sinds de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016 van kracht.

"Na de verkiezingen zullen we de noodtoestand op tafel leggen en hem herzien. Iets als hem opheffen kan gebeuren", zei Erdogan. "We zullen deze dingen niet te lang uitstellen. We zullen deze dingen snel uitvoeren."

De noodtoestand werd door Erdogan onder meer gebruikt om ruim 150.000 overheidsfunctionarissen en militairen te schorsen of te ontslagen. Ze worden banden verweten met de prediker Fethullah Gülen, die door de president verantwoordelijk wordt geacht voor de couppoging.

Campagne

Erdogan voert op dit moment volop campagne voor de belangrijke stembusgang van 24 juni. Dan vinden zowel parlementsverkiezingen als de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Een eventuele tweede ronde staat gepland op 8 juli. Het opheffen van de noodtoestand is een van de voornaamste campagnepunten van de oppositie.