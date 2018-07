Turkse president Erdogan roept einde noodtoestand af op 18 juli bvb

13 juli 2018

18u00

Bron: Belga 1 Na twee jaar heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag het einde van de noodtoestand in zijn land aangekondigd. De noodtoestand wordt na 18 juli niet meer verlengd, zo kondigde zijn woordvoerder aan.

"De noodtoestand verstrijkt op de avond van 18 juli. Onze president heeft de wil (...) om die niet te verlengen", zo verklaarde woordvoerder Ibrahim Kalin na een ministerraad in Ankara.

De noodtoestand is in Turkije sinds de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016 van kracht. Hij werd door Erdogan onder meer gebruikt om tienduizenden mensen te arresteren en ruim 150.000 overheidsfunctionarissen en militairen te schorsen of te ontslaan. Ze worden banden verweten met de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen, die door de president verantwoordelijk wordt geacht voor de couppoging.