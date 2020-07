Turkse president Erdogan ondertekent decreet dat van museum Hagia Sophia moskee maakt ADN TT

10 juli 2020

16u11

Een Turks hof heeft de weg vrijgemaakt om de wereldberoemde Hagia Sophia in Istanbul, ooit kerk en nu museum, weer in een moskee te veranderen. De rechters vernietigden het besluit van de Turkse regering uit 1934. Die maakte van de Hagia Sophia, toen al eeuwen moskee, een museum. Turks president Recep Tayyip Erdogan heeft het decreet waarmee het gebouw een moskee wordt, al ondertekend.

Het idee om de Hagia Sophia, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, weer tot moskee te maken, komt van de conservatieve president. In 1934 legde de Turkse overheid bij wet vast dat het historische gebouw dienst zou doen als museum. Dat besluit is nu op vraag van meerdere organisaties geschrapt, waardoor de weg open lag om van de Hagia Sophia, een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Istanboel, opnieuw een moskee te maken.

De plannen van Turkije om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken, botsten de afgelopen weken op steeds meer internationale kritiek. Onder meer Griekenland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Rusland uitten bedenkingen. “We kunnen niet terug naar de middeleeuwen. We leven in een multireligieuze wereld en moeten de gevoelens van gelovigen respecteren”, klonk het. Het Griekse ministerie van Cultuur wil zich naar eigen zeggen niet moeien in interne kwesties, maar spreekt vandaag over een “openlijke provocatie voor de beschaafde wereld”.



De Hagia Sophia werd in de zesde eeuw door de Byzantijnen, die er hun keizers kroonden, als kathedraal gebouwd. Het imposante gebouw in de toenmalige Byzantijnse hoofdstad Constantinopel gold toen als het middelpunt van de orthodox-christelijke wereld. Na de verovering van Constantinopel door de Ottomanen in 1453 werd de Hagia Sophia een moskee. Verschillende landen, waaronder Rusland en Griekenland, volgen daarom van dichtbij het lot van het Byzantijnse erfgoed in Turkije op.