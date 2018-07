Turkse president Erdogan herverkozen met 52,6 procent van de stemmen volgens definitieve resultaten

04 juli 2018

In Turkije is president Recep Tayyip Erdogan bij de verkiezingen op 24 juni met in totaal 52,59 procent van de stemmen herverkozen. Dat blijkt uit de definitieve resultaten die vandaag door de Hoge Electorale Raad (YSK) zijn bekendgemaakt.