Turkse president Erdogan heeft telefonisch onderhoud met Saoedische koning over verdwenen journalist Redactie

15 oktober 2018

05u10

Bron: AD, ANP 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en koning Salman van Saoedi-Arabië hebben gisterenavond een telefonisch onderhoud gehad over de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Volgens het Turkse persbureau Anadolu heeft Erdogan voorgesteld dat beide landen een gezamenlijke werkgroep opzetten om de zaak grondig te onderzoeken. Salman zou zich hierbij hebben aangesloten.

Eerder op de dag riepen Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland Saoedi-Arabië al op om een "geloofwaardig onderzoek" in te stellen. Khashoggi, een fel criticus van de machtige Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, ging op 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanboel binnen om papieren voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Hij is nooit meer teruggezien.

Medewerkers van de Turkse regering hebben tegen collega's uit de Verenigde Staten gezegd dat ze video- en audiobewijs in handen hebben waarop is te horen dat Khashoggi wordt aangehouden, gemarteld en uiteindelijk gedood en in stukken gezaagd.