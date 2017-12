Turkse president Erdogan bezoekt volgende week Griekenland

KVE

18u07

Bron: Belga

AP

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan brengt op 7 en 8 december een bezoek aan Griekenland. Dat blijkt vandaag uit een verklaring van Ankara. Het is de eerste keer in 65 jaar dat een Turkse president het land bezoekt. Erdogan ging wel al langs in Griekenland in 2010, toen hij eerste minister was.