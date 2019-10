Turkse president Erdogan bevestigt inval in Syrië, bombardementen gestart Koerdische regering roept burgers op om gebied te verdedigen ADN TTR HR

09 oktober 2019

10u50

Bron: Belga, anp 76 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft via Twitter bevestigd dat het Turkse offensief in het noorden van Syrië is begonnen. Eerder meldde een Turkse functionaris al dat de Turkse troepen begonnen waren de grens over te steken om Koerdische strijders terug te dringen.

“De Turkse troepen hebben zonet samen met het Syrische nationale leger, #OperationPeaceSpring gelanceerd tegen PKK/YPG en Daesh (het Arabische acroniem van IS, red.). Onze missie heeft als doel de creatie van een toegangsweg voor terroristen tegen te gaan aan onze zuidelijke grens en vrede in de regio te brengen”, aldus Erdogan in een Engelstalige tweet.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. Recep Tayyip Erdoğan(@ RTErdogan) link

De operatie zal de terreurdreiging tegen Turkije stoppen en een veilige zone op poten zetten, zodat Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar huis, aldus Erdogan nog. “We gaan de territoriale integriteit van Syrië bewaren en lokale gemeenschappen bevrijden van terroristen”, aldus de president nog.

Explosies en bombardementen

Via verschillende bronnen komen ondertussen berichten binnen van explosies en bombardementen. De Turkse staatstelevisie TRT heeft gemeld dat het Turkse leger vijf doelwitten heeft aangevallen in Ras al-Ain, in het noordoosten van Syrië aan de Turkse grens. De zender toonde ook beelden van F-16's die opstegen van een militaire basis in Diyarbakir.

Een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een alliantie van Koerdische en Arabische strijders, heeft op Twitter gemeld dat Turkse gevechtsvliegtuigen begonnen zijn met bombardementen op burgerdoelwitten. “Er is enorm veel paniek bij de mensen in de regio”, aldus de woordvoerder.

Het gaat om het derde offensief van Turkije tegen de Syrisch-Koerdische milities in drie jaar tijd.

Getelefoneerd met Poetin

In de aanloop naar het geplande militaire offensief van Turkije in het noorden van Syrië heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan getelefoneerd met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Volgens officiële bronnen in Ankara zei Erdogan dat de geplande inval ten oosten van de Eufraat-rivier zal bijdragen tot vrede en stabiliteit in Syrië. Ook zal ze het pad effenen voor het politieke proces in Syrië, aldus de Turkse officiële bronnen.

Vanmorgen al was een kleine groep Turkse militairen voorop gestuurd. Zij trokken Syrië binnen op twee punten langs de grens, dichtbij de Syrische steden Tal Abyad en Ras al-Ayn, als voorbereiding op het breder offensief. Dat zei een Turkse functionaris, die anoniem wenste te blijven, aan Bloomberg.

“Onze inspanningen voor de operatie worden voortgezet”, citeerde het Turkse staatspersbureau Anadolu defensieminister Hulusi Akar dan weer. Die gaf vandaag een toespraak aan een militaire academie in Istanboel

Offensief

De Turkse regering had eerder al gezegd dat het offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië “binnenkort” zou beginnen. Ook de met Turkije verbonden Syrische rebellen verplaatsten hun troepen naar het betrokken gebied.

Het offensief richt zich tegen Koerdische troepen ten oosten van de Eufraat. De Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) controleren daar een groot gebied aan de grens met Turkije. Ankara beschouwt de militie als een terreurorganisatie.



De YPG is tegelijk een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) in Syrië. Washington heeft echter aangekondigd zijn troepen uit het betrokken grensgebied terug te trekken.

Koerdische regering roept op tot mobilisatie

De Koerdische regering in het noordoosten van Syrië heeft burgers opgeroepen om het gebied te verdedigen bij een aanval van Turkije. Algemeen wordt aangenomen dat die op handen is. “We kondigen drie dagen van algemene mobilisatie aan in het noorden en oosten van Syrië”, aldus een verklaring waarin alle burgers worden opgeroepen om “naar de grens met Turkije te gaan... om zich te verzetten tijdens dit gevoelige historische moment.”

Ook Koerden in de rest van Syrië en in het buitenland worden opgeroepen om te protesteren tegen het geplande offensief van Ankara. De Turkse regering had eerder gezegd dat een offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië “spoedig” zou beginnen.

VN roept op tot terughoudendheid

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, riep alle partijen in het noordoosten van Syrië op tot "maximale terughoudendheid". Hij pleitte ervoor dat burgers en civiele instellingen beschermd moeten worden en dat de humanitaire toegang tot noodlijdenden bewaard blijft. Volgens Guterres kan enkel een door de VN gesteund politiek proces vrede brengen, en bestaat er geen militaire oplossing.

Ook de Iraanse president Hassan Rohani heeft Turkije opgeroepen nog eens na te denken over zijn beslissing om in het noorden van Syrië een militair offensief te lanceren. Rohani begrijpt de bezorgdheid van Ankara over de veiligheid aan de zuidelijke grenzen van het land, maar het moet opletten dat het daarvoor niet de foute weg kiest, zo stelde de president vandaag bij een ministerraad in Teheran.

In de ogen van Rohani kan alleen het Syrische leger de veiligheid aan de zuidelijke grenzen van Turkije (of de noordelijke grenzen van Syrië) verzekeren. Daarom moeten alle partijen het Syrische leger ondersteunen om die taak succesvol te volbrengen, aldus de Iraanse president.

“Inbreuk op soevereiniteit”

In de Syrische burgeroorlog is Iran één van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad. Volgens Rohani zal een Turks militair offensief alleen een extra probleem toevoegen aan het conflict in Syrië. “Wat Syrië nu onmiddellijk nodig heeft, zijn veiligheid en stabiliteit, opdat ook de Syrische vluchtelingen sneller naar hun huis zouden kunnen terugkeren.”

De Syrische regering toont zich intussen vastbesloten om zich te verweren tegen het geplande Turkse offensief. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Damascus spreekt over een openlijke inbreuk op de soevereiniteit van het land. Het “vijandige gedrag van het Erdoganregime” toont het expansiestreven van Turkije, luidt het.