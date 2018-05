Turkse premier beschuldigt Israël van "etnische zuivering" KVE

18 mei 2018

19u21

Bron: Belga 0 Tijdens een massale betoging in Istanboel tegen het geweld in Gaza heeft de Turkse premier Binali Yildirim Israël beschuldigd van volkerenmoord op de Palestijnen. "Dit geweld dat Israël beoefent, wordt genocide en etnische zuivering genoemd", zei Yildirim vandaag tijdens de demonstratie.

De manifestatie onder het motto 'Vervloek de wreedheid - Steun aan Jeruzalem' vond enkele uren plaats voor een bijzondere top van moslimlanden in Istanboel. Volgens de Turkse regering was de demonstratie bedoeld als "steunbetuiging aan de Palestijnen voor het Israëlische bloedbad in Gaza".

Op de betoging kwam ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan het woord, die daarna de top van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIS) zal openen. Erdogan had de top van de organisatie, die 57 landen omvat, dinsdag bijeengeroepen. Op de deelnemerslijst van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken staan naast Erdogan slechts twaalf staats- en regeringsleiders. Turkije neemt momenteel het roterend voorzitterschap van de OIS voor zijn rekening.

De staatszender TRT sprak van honderdduizenden deelnemers aan de demonstratie van vrijdag. Een onafhankelijke bevestiging hierover is er niet. In heel Istanboel was de bevolking opgeroepen om deel te nemen. In Turkije domineert momenteel de verkiezingsstrijd. Op 24 juni worden voor het eerst tegelijkertijd een nieuwe president en een nieuw parlement gekozen.

Op een OIC-top van ministers van Buitenlandse Zaken voor de eigenlijke top had de Turkse buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu Israël van "misdaden tegen de menselijkheid" beschuldigd. "Het is hoog tijd om een eind te maken aan Israëls beleid van bezetting, geweld en wreedheid", zei Cavusoglu deze voormiddag in Istanboel.