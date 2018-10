Turkse politie zoekt naar lichaamsresten Saoedische journalist in bossen nabij Istanbul IVI

19 oktober 2018

08u28

Bron: Reuters 0 De Turkse politie kamt bossen in de buurt van Istanbul uit, op zoek naar lichaamsresten van de verdwenen Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Ook in een stad op 90 kilometer van Istanbul worden verschillende plekken onderzocht.

De forensische politie van Turkije heeft eerder deze week al het consulaat van Saoedi-Arabië doorzocht op DNA-sporen van de journalist. De politie breidt nu de plaatsen van onderzoek uit en doorzoekt bossen in de buurt van Istanbul. De autoriteiten vermoeden dat lichaamsdelen van Khashoggi daar zijn gedumpt nadat ze de routes hebben bekeken van alle wagens die op 2 oktober - de dag van de verdwijning van de journalist - het Saoedische consulaat en de residentie zijn uitgereden.

De politie zoekt ook op afgelegen plaatsen in de stad Yalova, op 90 kilometer van Istanbul. “Onderzoek doet ons vermoeden dat zijn lichaamsresten zijn gedumpt in het Belgradbos en ergens in de buurt van Yalova”, zeggen bronnen dicht bij het onderzoek. De politie doorzoekt onder andere boerderijen en villa’s in Yalova.

De Turkse autoriteiten vermoeden dat de journalist is gemarteld en vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië. Iets wat het land tot nu toe heeft ontkend.