Turkse politie zet traangas in tegen vrouwenprotestmars in Istanboel KVE

25 november 2018

20u40

Bron: Belga 0 In Istanboel heeft de politie een protestmars tegen geweld op vrouwen opgebroken. De agenten zetten onder andere traangas in om de manifestanten uit elkaar te drijven, zo melden getuigen en Turkse media. De politie had de vrouwen aanvankelijk gevraagd om de mars te ontbinden.

Op beelden is te zien hoe de vrouwelijke deelneemsters zingen: "We zullen niet zwijgen, we zijn niet bang, we zullen niet gehoorzamen". Sommigen dragen borden mee waarop een foto staat van Ozgecan Aslan, een Turkse studente die in 2015 vermoord werd omdat ze zich verzette tijdens een verkrachting.

Geweld tegen vrouwen is in de Turkse samenleving een wijdverspreid probleem. Eerder deze maand zorgde de bekende zangeres Sila Gencoglu in eigen land nog voor opschudding door te bekennen dat zij door haar voormalige partner, een acteur, werd geslagen. De zangeres moedigde andere vrouwen aan om te praten over het geweld.

Volgens het Turkse vrouwenrechtenplatform ‘We Will Stop Femicide’ werden in Turkije alleen al dit jaar meer dan 300 vrouwen omgebracht.

