Turkse politie pakt journalist van oppositiekrant op ttr

10 oktober 2019

12u56

Bron: belga 0 De Turkse politie heeft vandaag de verantwoordelijke opgepakt van de website van een oppositiekrant. Dat meldt de krant Birgün, zijn werkgever. "De verantwoordelijke van onze website, Hakan Demir, is opgepakt deze ochtend", zegt Birgün in een communiqué. "We denken dat zijn arrestatie te maken heeft met informatie op onze site."

Birgün verduidelijkte niet welke artikels mogelijk aanstootgevend waren, maar de krant kreeg gisteren wel hevige kritiek te verduren. Dat gebeurde na berichten over burgerdoden bij Turkse bombardementen in Syrië. De officiële bronnen in Ankara ontkennen die informatie.

Birgün is een kleine linkse oppositiekrant, die het geregeld aan de stok heeft met het Turkse gerecht. De Turkse politie maakte gisterenavond bekend dat het een onderzoek had geopend tegen 78 internetgebruikers die verdacht worden van "propaganda" op sociale media tegen de operatie van Turkije in Syrië.