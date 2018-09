Turkse politie pakt honderden ontevreden arbeiders op in nieuw luchthaven Istanboel die "grootste ter wereld" moet worden KVDS

15 september 2018

14u06

Bron: Reuters 4 De Turkse politie heeft honderden arbeiders opgepakt die protesteerden tegen de werkomstandigheden in de nieuwe luchthaven van Istanboel. Die zou volgende maand moeten openen en zou volgens de Turkse overheid “de grootste ter wereld” worden.

Het protest brak uit na een ongeval met een shuttlebus gisteren waarbij 17 arbeiders gewond raakten, zo zegt Ozgur Karabulut van de Dev Yapi-Is-vakbond. De Turkse minister van Arbeid verklaarde in februari dat er sinds de werken van start gingen in 2015 al 27 arbeiders om het leven waren gekomen door arbeidsongevallen of gezondheidsproblemen. Arbeiders klagen ook over het slechte eten, bedwantsen in hun slaapkwartieren en de vertraagde uitbetaling van hun lonen.

Traangas

Duizenden arbeiders sloten zich bij het protest aan, waarop de politie ter plaatse kwam met pantserwagens en traangas. Zo’n 500 actievoerders werden opgepakt, volgens Karabulut.





Parlementslid Ali Bayar van de oppositiepartij Peoples’ Democratic Party (HDP) sprak dan weer van 400 arrestaties. “De verblijven van de arbeiders lijken op detentiecentra”, verklaarde die.

De meeste arbeiders zijn intussen weer aan het werk. “De meesten hadden geen andere keuze omdat ze onder druk gezet werden of bedreigd”, aldus nog Karabulut. “Ze zijn tegen hun zin dan maar meer aan de slag gegaan. Maar vanavond gaan ze weer actievoeren als hun vrienden niet worden vrijgelaten en ze willen dat de wereld dat weet.”

Prestigeproject

De nieuwe luchthaven is een prestigeproject van Turks president Tayyip Erdogan. Hij maakt deel uit van een hele reeks infrastructuurwerken die Erdogan de jongste 15 jaar liet uitvoeren en die ook bruggen, havens en spoorwegen omvat. De groei werd echter gevoed door goedkope schuld en volgens Erdogan bevriest de regering nu nieuwe investeringen om de inflatie onder controle te houden en de Turkse lira te beschermen, die dit jaar al 40 procent verloor ten opzichte van de dollar.

De luchthaven zou normaal gezien eind volgende maand openen, maar volgens Karabulut zou er nog voor twee maanden werk op de plank liggen.