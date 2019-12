Turkse politie pakt 5 IS-leden op die aanslag gepland zouden hebben tijdens oudejaarsnacht ADN

31 december 2019

14u33

Bron: Belga 0 De Turkse antiterreurpolitie heeft in Ankara vijf vermoedelijke leden van terreurgroep Islamitische Staat opgepakt die ervan verdacht worden aanslagen te hebben gepland tijdens oudejaarsnacht.

Het gaat om buitenlanders, meldt Anadolu vandaag. De verdachten worden gelinkt aan de IS-afdelingen in Syrië en Irak, aldus het staatspersagentschap, zonder meer informatie te geven. De politie zet haar razzia tegen vermoedelijke IS-sympathisanten verder, klinkt het nog. Gisteren werden ook al 100 mensen opgepakt, onder wie 50 buitenlanders.

De feestelijkheden op oudejaarsavond vinden in Turkije sinds een zware aanslag drie jaar geleden plaats onder opgevoerde veiligheidsmaatregelen. In heel het land zijn meer dan 300.000 veiligheidskrachten ingezet, waarvan 60.000 in Istanbul. In de nacht van oud naar nieuw van 2016-2017 kwamen bij een terreuraanslag in de discotheek Reina in Istanbul 39 mensen om het leven en raakten 79 anderen gewond. De aanslag werd opgeëist door IS.