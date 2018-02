Turkse politie pakt 48 vermoedelijke leden van IS op in Istanboel en Ankara KVE

10 februari 2018

19u27

Bron: Belga 2 In de Turkse steden Ankara en Istanboel heeft de politie 48 vermoedelijke leden van Islamitische Staat (IS) opgepakt. Onder hen bevinden zich 31 buitenlanders. Ze worden ervan verdacht dat ze terroristische aanslagen aan het voorbereiden waren. Dat meldt het Turkse persagentschap Andalu.

De Turkse politie pakte de 31 buitenlanders op in drie districten van Istanboel. De nationaliteit van de buitenlanders werd niet vrijgegeven. De politie verdenkt hen ervan dat ze een aanslag voorbereidden.

In Ankara pakte de veiligheidsdiensten nog eens 17 vermoedelijke leden van IS op. Ook zij zouden bezig geweest zijn met de voorbereiding van een aanslag. Wanneer die zou plaatsvinden, preciseerde de politie niet.

De voorbije drie jaar heeft IS meerdere aanslagen gepleegd in Turkije, waarbij honderden doden vielen. Volgens de Turkse autoriteiten zitten meer dan 1.350 vermoedelijke leden van IS vast in het land.