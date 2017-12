Turkse politie pakt 25 IS-sympathisanten op, verschillende oudejaarsactiviteiten afgelast SI

16u10

Bron: Belga 0 EPA Archiefbeeld. Bij verschillende raids in Istanboel en Ankara heeft de Turkse politie vandaag zeker 25 vermoedelijke IS-leden opgepakt. De autoriteiten pakten eind vorig week ook al verschillende sympathisanten van de terreurgroep op. Die zouden plannen gehad hebben om aanslagen te plegen tijdens oudejaar.

In Istanboel werden vandaag zeker 20 mensen gearresteerd, in Ankara waren dat er 5, zegt het nieuwsagentschap DHA. De acties zouden te maken hebben met gelijkaardige politieacties vorige donderdag en vrijdag. Toen werden verschillende mensen opgepakt. Die hadden volgens de politie plannen om aanslagen te plegen tijdens oudejaarsavond.

Oudejaarsactiviteiten afgelast uit schrik voor terreur

In drie districten van Istanboel zijn de oudejaarsactiviteiten afgelast uit schrik voor terreur. Verschillende straten zijn afgesloten, en de veiligheidsdiensten zetten 37.000 agenten in voor de feestvierders in de andere delen van de stad.

Vorig jaar kwamen op oudejaarsavond 39 mensen om het leven bij een aanslag in een nachtclub in Istanboel. De dader was een Oezbeek, die banden had met Islamitische Staat.