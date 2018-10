Turkse politie mag waterput van consulaat dan toch onderzoeken op sporen Khashoggi kg

24 oktober 2018

16u13

Bron: Belga, ANP 0 De Saudische autoriteiten hebben Turkije bij het onderzoek naar de vermoorde journalist Jamal Khashoggi toegang gegeven tot een waterput in de tuin van het consulaat. Eerder had de Turkse politie geen toelating gekregen om de put te onderzoeken. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu onder aanhaling van veiligheidskringen.

De speurders hebben het Saudische consulaat-generaal in Istanbul eerder al twee keer doorzocht en de residentie van de consul één keer. De politie kreeg aanvankelijk geen toestemming voor nader onderzoek van de waterput. Die toelating werd pas deze namiddag gegeven, aldus lokale media.



De Saudische journalist Khashoggi is op 2 oktober het consulaat van het koninkrijk binnengegaan, maar nooit meer naar buitengekomen. Het lichaam is nog steeds niet gevonden. Saudi-Arabië heeft inmiddels erkend dat Khashoggi in het consulaat is gedood, maar ontkende dat aanvankelijk.

Bekijk ook: