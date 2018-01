Turkse politie gaat over tot massale arrestaties na kritiek op militair offensief tegen Koerden ADN

23 januari 2018

14u31

Bron: Belga 0 De Turkse politie heeft naar aanleiding van de militaire operaties tegen Koerdische milities in het noordwesten van Syrië razzia's uitgevoerd en een resem oppositieleden gearresteerd. Onder hen ook politici van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, zegt partijwoordvoerder Ayhan Bilgen. Volgens de kritische krant Cumhuriyet werden gisteren ook minstens vijf journalisten wegens kritische opmerkingen op de sociale media opgepakt. Het staatspersbureau Anadolu maakt vandaag gewag van in totaal 91 arrestaties wegens "het maken van propaganda voor terreurorganisaties".

Bilgen zei voorts dat er onder andere huiszoekingen werden gevoerd in de provinciale en districtskantoren van de HDP in de zuidoostelijke provincie Siirt, in de hoofdstad Ankara en in de westelijke stad Izmir. Bovendien werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de vicevoorzitter van de partij, Nadir Yildirim. Tegen Yildirim en Bilgen werd zondag na kritische uitspraken over de militaire operatie op de sociale media al een onderzoek ingeleid.

Turkije-expert van de Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb, veroordeelt in het bijzonder de arrestatie van de in hechtenis genomen Koerdische journaliste en activiste Nurcan Baysal bijzonder scherp. Baysal heeft zich steeds ingespannen voor de vrede. "De Turkse regering legt iedereen het zwijgen op die zijn stem durft te verheffen tegen de oorlog", schreef Sinclair-Webb. Daarmee schendt Turkije niet alleen haar eigen, maar ook de internationale rechten.