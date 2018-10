Turkse politie denkt dat verdwenen journalist is vermoord op Saoedisch consulaat in Istanbul LVA

06 oktober 2018

23u41

Bron: Belga 0 De Turkse politie gelooft dat de kritische journalist Jamal Khashoggi is vermoord op het Saoedische consulaat in Istanbul. Dat melden twee bronnen zaterdag aan het persagentschap Reuters.

De journalist is al enkele dagen vermist, na een bezoek aan het consulaat. De Saoedische ambassadeur werd hiervoor reeds op het matje geroepen door de Turken.

Khashoggi wilde dinsdag een document verkrijgen op het Saoedische consulaat om te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde. Maar ruim vijf uur na sluitingstijd zaten zijn verloofde en een vriend nog altijd op hem te wachten. Sindsdien is niets meer van de man vernomen. De Turkse autoriteiten zijn een gerechtelijk onderzoek gestart.

Zaterdag zeggen twee anonieme bronnen aan het persagentschap Reuters dat de politie gelooft dat de man in het consulaat is vermoord. "De eerste beoordeling van de Turkse politie is dat Khashoggi is vermoord op het Saoedische consulaat in Istanbul. We geloven dat de moord met voorbedachten rade gebeurde en dat het lichaam vervolgens uit het consulaat werd verwijderd". Meer details gaven ze niet vrij.

De Saoedische consul-generaal zei eerder op de dag nog dat zijn land meehelpt bij de zoektocht naar Khashoggi. Geruchten over een mogelijke ontvoering, wuifde hij weg.

De journalist Khashoggi was kritisch voor het Saoedische regime. Hij leefde het voorbije jaar in Washington.