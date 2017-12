Turkse politie arresteert tientallen IS-terreurverdachten: "Voorbereidingen voor aanslag op nieuwjaar" ADN

De Turkse politie heeft vandaag tientallen vermeende IS-aanhangers opgepakt. Dat gebeurde bij invallen in Ankara en Istanboel.

Aanklagers in Ankara hadden de aanhouding gelast van 46 mensen, van wie er uiteindelijk 29 werden opgepakt. Dat gebeurde toen antiterreureenheden 's ochtends invallen deden op meerdere plaatsen in de hoofdstad, zei een bron binnen de politie tegen staatspersbureau Anadolu. Sommige verdachten zouden bezig zijn geweest met voorbereidingen voor een terreuraanslag op nieuwjaarsdag.

De autoriteiten voerden vandaag ook een operatie tegen IS-verdachten uit in Istanboel. Daar arresteerde de politie nog eens 46 vermeende leden van de terreurorganisatie. Het ging in 43 gevallen om buitenlanders. De politie stelde in een verklaring dat zij onder meer worden verdacht van smokkelactiviteiten namens IS.

Aanslag in nachtclub Reina bij vorige jaarwisseling

Een vermeende IS-aanhanger pleegde rond de vorige jaarwisseling een aanslag op een nachtclub in Istanboel. Daardoor kwamen 39 mensen om het leven en raakten tientallen personen gewond. De Turkse politie arresteerde later een Oezbeekse verdachte.

De autoriteiten in die miljoenenstad lijken dit jaar geen enkel risico te nemen. Functionarissen zeiden eerder dat 37.000 agenten rond de jaarwisseling waken over de veiligheid in de stad. Dat zijn er fors meer dan gebruikelijk. Ook mogen zware voertuigen zeven stadsdelen niet in en zijn openbare festiviteiten op sommige plaatsen verboden.

EPA Beelden van de aanslag in nachtclub Reina in Istanboel.