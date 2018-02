Turkse patrouilleboot ramt vaartuig van Griekse kustwacht. EU waarschuwt Ankara na incident in Egeïsche Zee KVE

13 februari 2018

18u33

Bron: Belga 11 In het oostelijke deel van de Middellandse Zee en in de Egeïsche Zee is het de voorbije dagen tot aanvaringen gekomen tussen Turkije en de Europese lidstaten Cyprus en Griekenland. Turkse oorlogsbodems verhinderden ook gisteren dat een door het Italiaanse energiebedrijf ENI gehuurd boorschip een onderzoeksgebied ten zuidoosten van de Cypriotische stad Larnaca kon bereiken. Daar worden rijke gasvelden vermoed. Waarschuwingen van de EU en ook oproepen tot terughoudendheid lijken momenteel geen effect te hebben. Integendeel: het kwam ook tot een incident in de Egeïsche Zee. Daar ramde een Turkse patrouilleboot een vaartuig van de Griekse kustwacht.

De EU riep Ankara op zich te onthouden van elke actie die het goede nabuurschap in gevaar kan brengen, aldus de woordvoerder van Europees commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in Brussel. Turkije moet de soevereiniteit van de EU-lidstaten over hun territoriale wateren en hun luchtruim respecteren. Het geramde en beschadigde Griekse schip was met gelden van de Europese grens- en kustwacht medegefinancierd. Dat maakt het incident ook voor de Europese belastingbetaler relevant, zei de woordvoerder.

28,8 miljoen euro

Volgens Griekse informatie heeft de betrokken boot 28,8 miljoen euro gekost. Driekwart daarvan kwam uit het fonds voor de bescherming van de EU-grenzen. Het geramde schip bereikte naar verluidt op eigen kracht het Griekse eiland Leros. Athene riep de Turkse ambassadeur op het matje en tekende scherp protest aan. "Turkije brengt mensenlevens in gevaar", verklaarde Buitenlandse Zaken.

"Onze oorlogsschepen, luchtmacht en andere strijdkrachten volgen de ontwikkelingen in de regio op de voet en hebben de bevoegdheid, om indien nodig, op eender welke manier in te grijpen", zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gisteren in een toespraak tot zijn islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP in Ankara.

Het incident in de Egeïsche Zee deed zich maandagnacht voor in de omgeving van de omstreden onbewoonde eilandjes Imia (Turks: Kardak). De achtersteven van de Griekse boot werd beschadigd, maar geen van de 27 bemanningsleden werd gewond, deelde de kustwacht mee. De Griekse regeringswoordvoerder Dimitris Tzanakopoulos bevestigde het incident.

"Nerveuze mogendheid"

De jongste tijd gaf Turkije niet echt blijk van stabiel optreden. "En het buurland doet er met zijn houding weinig aan om de spanningen te milderen. Wel integendeel", zei hij op een Griekse nieuwszender. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias karakteriseert Turkije al maanden als een "nerveuze mogendheid".



De buurlanden bekvechten naast de kwestie Cyprus ook al decennialang over de soevereine rechten in de Egeïsche Zee. In 1996 had de ruzie over de twee kleine onbewoonde eilanden beide NAVO-lidstaten op de rand van een oorlog gebracht. Een gewapend conflict kon op laatste nippertje vermeden worden na een diplomatieke interventie van de Verenigde Staten. Daarna spanden Athene en Ankara zich in om de gemoederen te bedaren.

In de marge van een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de internationale anti-IS-coalitie in Koeweit kwamen de Italiaanse buitenlandminister Angelino Alfano en zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu samen. Italië verwacht dat in het conflict "een gezamenlijke oplossing in overeenstemming met het internationaal recht en de belangen van zowel ENI, de landen in de regio alsook de beide Cypriotische gemeenschappen" wordt gevonden, aldus Buitenlandse Zaken in Rome.

Maandag al had Europees raadsvoorzitter Donald Tusk Turkije aangemaand de sinds vrijdag durende blokkade van Cyprus op te heffen en de territoriale soevereiniteit van de EU-lidstaat in acht te nemen. Ankara erkent de EU-lidstaat Cyprus niet. Zolang er geen oplossing is voor de kwestie Cyprus, mag er volgens Ankara geen onderzoek plaatsvinden zonder toestemming van de Turkse Cyprioten.

Het op twee na grootste eiland in de Middellandse Zee is sinds 1974 echter verdeeld in twee aparte gebieden. In het noorden bevindt zich de enkel door Turkije erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus. De Cypriotische regering in Nicosia controleert het zuidelijke deel van het eiland, maar de hele eilandrepubliek is sinds 2004 lid van de EU.

Diplomaten in Athene maken er zich zorgen over dat incidenten zoals die van vandaag en de blokkade van Cyprus een grote crisis in de regio kunnen uitlokken.