Turkse oppositiepartij wilde referendum van Erdogan laten vernietigen maar vangt bot ep

13u27

Bron: Belga 0 REUTERS De Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verwerpt de vraag van de grootste Turkse oppositiepartij om het resultaat van het referendum dat president Recep Tayyip Erdogan meer macht gaf te vernietigen. De klacht is onontvankelijk, aldus het hof.

Erdogan won het referendum met 54 procent van de stemmen. Hij krijgt nu de macht om het parlement te ontbinden, vicepresidenten, ministers, hoge ambtenaren en ook rechters van het Grondwettelijk Hof te benoemen en te ontslaan.

De Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) voerde in Straatsburg aan dat de kiescommissie stembrieven in rekening had genomen die niet waren afgestempeld. De oppositiepartij klaagde ook aan dat er tegen die beslissing geen beroep mogelijk is. Ze vocht de uitslag wel aan bij de kiescommissie zelf, maar die wees de klacht af. De Turkse rechtbank verklaarde zich dan weer onbevoegd.

De zeven rechters van het hof hebben de klacht "bij meerderheid" onontvankelijk verklaard. Ze oordeelden onder meer dat een referendum geen verkiezing is.