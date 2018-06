Turkse oppositie wil ruim 600.000 waarnemers KVE

22 juni 2018

06u45

Bron: ANP 1 De Turkse oppositie wil dat er meer dan 600.000 waarnemers worden ingezet tijdens de landelijke verkiezingen aankomende zondag.

De grootste oppositiepartij, CHP, wil dat er bij elk van de meer dan 180.000 stemlokalen twee waarnemers staan. Naast die ruim 360.000 waarnemers, willen verschillende politieke partijen nog meer waarnemers van hun partij.



Een ngo wil tot en met de verkiezingen 40.000 vrijwilligers opleiden tot verkiezingswaarnemer. Zij zouden dan uit naam van een oppositiepartij de eerlijkheid van de verkiezingen moeten beoordelen.



Dit jaar is er voor het eerst een organisatie in Turkije die in de gaten houdt of de verkiezingen eerlijk verlopen. De groep is opgericht door oppositiepartijen, ngo's, vakbonden en mediabedrijven.