Turkse Nederlanders in Griekse cel voor het beramen van aanslag op Erdogan LB

16u46

Bron: Belga 0 AP Sinds eind vorige maand zitten twee Turkse Nederlanders in Griekenland vast op verdenking van het beramen van een aanslag op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Dat meldt de extreemlinkse organisatie DHKP-C. Ze zouden in de gevangenis zitten met zeven medeverdachten.

Volgens de organisatie zijn de gedetineerden in gevangenschap gemarteld. Twee weken geleden, kort na hun aanhouding door de Griekse politie, bracht de Turkse president een officieel bezoek aan Griekenland. Het was het eerste bezoek van een Turks staatshoofd aan dat land in 65 jaar tijd.

De twee Nederlanders staan op de terrorismelijst. Anil S. (1991) is geboren in Amsterdam en Burak A. (1994) in Cayiralan in Turkije.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon vanmiddag nog niet reageren.