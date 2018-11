Turkse minister scherp voor Trump: “Hij wil ogen sluiten voor moord op Khashoggi” kg

23 november 2018

12u20

Bron: Belga 0 De uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, betekenen volgens Turkije dat Trump "de ogen wil sluiten" voor de zaak. Dat verklaarde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu tijdens een interview met CNN-Türk.

Khashoggi, die onder meer schreef voor Washington Post en kritisch was voor de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, is op 2 oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul.



Turkije houdt de kroonprins verantwoordelijk. De Amerikaanse president had echter gezegd dat de inlichtingendienst CIA niets met absolute zekerheid had gevonden. Hij herhaalde zijn steun aan het Saudische leiderschap.

Olieprijzen

"Er is niets belangrijker dan het geld", reageerde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vandaag. Trump haalde onder meer de aankoop van Amerikaanse wapens en de stabiliteit van de olieprijzen aan, om zijn steun aan Riyad te legitimeren.



"Ook voor ons is Saudi-Arabië een belangrijk land", aldus Cavusoglu nog. "Maar hier was er een wrede opzettelijke moord."

Bekijk ook:

Meer over politiek

Donald Trump