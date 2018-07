Turkse man krijgt 15 jaar cel voor kus op de mond met dochter Arne Adriaenssens

21 juli 2018

20u07

Bron: Telegraaf 0 In de Turkse hoofdstad Ankara kreeg een vader 15 jaar cel omdat hij zijn dochter een kus op de mond had gegeven. De moeder van het kind (van wie hij recent gescheiden was) daagde hem voor de rechtbank.

Na de scheiding van het koppel gingen detwee dochters bij hun moeder wonen. De vader mocht op geregelde tijdstippen langskomen om zijn kroost een bezoekje te brengen.

Toen de vader zijn 11-jarige dochter op een avond kwam helpen met haar huiswerk, zag haar moeder hoe hij het meisje een kus op de mond gaf toen hij weer vertrok. Op basis daarvan sleepte ze hem voor de rechter.

In de rechtbank verklaarde ook de dochter niet opgezet te zijn met de kus. Wel gaf ze toe dat het erg kort en vluchtig was en dat hij er volgens haar niets slechts mee bedoelde. Ze voegde nog toe dat haar vader haar al eerder zo kuste terwijl ze samen overnachtten bij haar tante. Verder zou hij altijd op een normale manier met haar zijn omgegaan.

De man pleitte dat dit een wraakactie van zijn ex-vrouw was om hem te treffen. De openbare aanklager sloot zich bij die mening aan. Toch oordeelde de rechter in het voordeel van de moeder wat hem een gevangenisstraf van 15 jaar opleverde. Of hij hiertegen in beroep gaat, is voorlopig onbekend.