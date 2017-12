Turkse luchthavenpolitie controleert Nederlandse bagage met honden om ongenoegen te uiten SI

15u00

Bron: Belga 2 AP (Archiefbeeld) De politie van de luchthaven van Istanboel controleert met honden de bagage van passagiers uit Nederland. De maatregel zou een reactie zijn op extra controles op Turkse passagiers in de luchthaven van Schiphol afgelopen weekend.

De politie van de internationale luchthaven Ataturk hield passagiers tegen die maandagavond laat waren aangekomen met een vlucht van Turkish Airlines vanuit Amsterdam. Ze gebruikten snuffelhonden om de bagage van de passagiers te controleren, aldus het staatspersagentschap Anadolu.

Nieuwswebsite A Haber, dat bij de overheid aanleunt, toonde eerder videobeelden van een passagier waarop te zien is hoe een Nederlandse politieagent met honden Turkse passagiers controleerde die op weg waren naar Istanboel. De controles in Turkije zouden dan ook een reactie zijn op die controles in Nederland op zondag. Er werd echter nog geen officiële communicatie verspreid over de reden voor de extra controles.

In oktober waren er ook al extra controles in de luchthaven van Istanboel op passagiers die naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen reisden. Toen lieten de Turkse autoriteiten weten dat die controles het gevolg waren van gelijkaardige controles op de Weense luchthaven. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken had het toen ook over "ongepaste" controles door de Oostenrijkse autoriteiten.

Moeizame relatie Turkije en Europese Unie

De diplomatische betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie verlopen sinds de mislukte staatsgreep in Turkije vorig jaar erg moeizaam. Daardoor zijn de gesprekken over zowel de toetreding van Turkije tot de EU als over de uitbreiding van de douane-unie in de koelkast beland.