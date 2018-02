Turkse legerhelikoper neergeschoten in Syrië: twee soldaten omgekomen KVE

10 februari 2018

16u07

Bron: Belga 3 Bij de Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië is een legerhelikoper neergehaald. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd. De twee piloten zijn omgekomen, voegde premier Binali Yildiri daaraan toe. Er loopt een onderzoek naar de crash. Sinds enkele weken voert het Turkse leger een offensief tegen de Koerden van de YPG.



Erdogan zei niet wie de helikopter neerschoot, maar beklemtoonde wel dat de daders "een zware prijs zullen betalen". Een woordvoerder van de YPG maakte al bekend dat het zijn troepen waren die de helikoper beschoten hebben. Het is de eerste keer sinds het begin van de Turkse operatie, op 20 januari, dat een Turkse helikopter wordt neergeschoten.

"We hebben twee martelaars", verduidelijkte Yildirim na Erdogans aankondiging. "We beschikken niet over elementen die aantonen dat dit het resultaat is van een externe interventie." Iets eerder had Erdogan het wel degelijk over een "neergeschoten" helikopter. Erdogan gaf geen verdere informatie.

In Operatie 'Olijftak' nemen Turkse troepen het met Syrische bondgenoten op tegen YPG, of Koerdische Volksbeschermingseenheden. Volgens Ankara gaat het om een terreurorganisatie die banden heeft met de PKK in Turkije. Voor de westerse landen zijn de YPG een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen IS in Syrië.