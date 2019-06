Turkse kustwacht filmt redding gekapseisde migranten: minstens twaalf mensen verdronken sam

17 juni 2019

18u45

Bron: belga/ap 0

In de Egeïsche zee zijn zeker twaalf migranten verdronken tussen Turkije en Griekenland toen hun rubberboot kapseisde. Volgens de Turkse kustwacht konden 31 opvarenden worden gered. De boot zonk bij Bodrum, in het zuidwesten van Turkije en enkele kilometers van het Griekse eiland Kos. De gezonken boot werd gevonden op 32 meter diepte met daarin minstens acht lichamen. Het is niet duidelijk waardoor de boot zonk of wat de nationaliteit van de migranten is.

In Turkije verblijven drie miljoen Syrische en zo’n 300.000 Irakezen vluchtelingen die het conflict in hun land zijn ontvlucht. Turkije is een doorgangsland voor migranten die naar Europa willen. Geregeld steken zij, voornamelijk Syriërs, in gammele bootjes vanuit Turkije de Egeïsche zee over. Dit jaar hebben al bijna tienduizend vluchtelingen de oversteek proberen te maken.