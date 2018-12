Turkse jacht op critici: aanhoudingsbevel voor ex-hoofdredacteur kritische krant kv

05 december 2018

21u39

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie in Istanboel heeft vandaag een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de voormalige dissidente journalist Can Dündar. Dat meldde het staatspersagentschap Anadolu vandaag. Hij wordt vervolgd wegens zijn betrokkenheid bij de felle antiregeringsprotesten in het Gezi Park in Istanboel in 2013. Dündar woont momenteel in Duitsland.

Dundar is de voormalige hoofdredacteur van de regeringskritische krant Cumhuriyet. Hij werd in 2016 al eens veroordeeld voor het publiceren van staatsgeheimen, wegens een artikel dat in 2015 in Cumhuriyet verscheen over Turkse wapenleveringen aan rebellen in Syrië. Hij vluchtte daarom naar Duitsland, waar hij nu nog steeds woont. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan eiste eind september bij zijn bezoek aan Duitsland nog de uitlevering van de journalist.

Nu legt het openbaar ministerie hem banden met de activist Osman Kavala ten laste, die momenteel in voorarrest zit omdat hij ervan beschuldigd wordt dat hij de regering wilde omverwerpen. Dündar zou samen met Kavala de Gezi-protesten georganiseerd hebben en wilde volgens het openbaar ministerie "terroristen" aanzetten om "chaos" te creëren.