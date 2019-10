Turkse internetgebruikers gearresteerd voor "propaganda" tegen offensief in Syrië TT

10 oktober 2019

16u16

Bron: Belga 0 D e Turkse autoriteiten hebben meer dan twintig mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd op sociale media "terroristische propaganda" te maken tegen de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Ook is er een onderzoek gestart tegen opposanten die het offensief bekritiseren.

Volgens het staatspersbureau Anadolu zijn in het zuidoostelijke Mardin 21 mensen opgepakt op verdenking van "terroristische propaganda" en "aanzetten tot haat". In de loop van de middag kwam de opgepakte journalist Hakan Demir weer op vrije voeten. Wel is zijn paspoort in beslag genomen.

Er is een ook gerechtelijk onderzoek geopend tegen twee leiders van de pro-Koerdische HDP-partij, Sezai Temelli en Pervin Buldan, net als andere leiders van de politieke formatie, zo maakte het kantoor van de procureur-generaal in Ankara bekend. De HDP-verantwoordelijken worden eveneens verdacht van "terroristische propaganda” door denigrerend te doen over het Turkse offensief.

De HDP is de enige belangrijke Turkse politieke partij die zich kant tegen de inval. Meerdere leiders gewaagden van een "invasie".