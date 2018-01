Turkse grondtroepen trekken Koerdische enclave Afrin in Syrië binnen: 8 burgerdoden TMA ADN SI

21 januari 2018

07u59

Bron: Reuters, ANP, Belga 11 Grondtroepen van het Turkse leger zijn de Koerdische enclave Afrin in het noorden van Syrië binnengetrokken. Dat deelt het staatspersagentschap Anadolu mee. Aan de grondoperatie zouden ook strijders van het Vrije Syrische Leger deelnemen.

Turkije lanceerde gisteren 'Operatie Olijftak' om de Koerdische milities uit Afrin te verdrijven en de enclave "van terroristen te bevrijden". Tijdens de actie zouden 72 Turkse gevechtsvliegtuigen 108 doelwitten van de YPG-milities bestookt hebben. Die Koerdische Volksbeschermingseenheden kunnen volgens Ankara aan de in Turkije verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK worden gelinkt. Bij de bombardementen zouden tien doden gevallen zijn, onder wie zes of zeven burgers.

Nadat de Syrische strijders die door Turkije worden gesteund zaterdag hun grondoffensief tegen Afrin begonnen waren, zijn zondag dus ook Turkse troepen de regio binnengetrokken. Ze zouden vergezeld worden door eenheden van het Vrije Syrische Leger die door Ankara opgeleid zijn. Het is onbekend hoeveel troepen Turkije inzet, noch wat hun onmiddellijke doelstelling is. Hoe dan ook wil Turkije langs zijn grens met Syrië een dertig kilometer brede "veiligheidszone" installeren.

Erdogan hoopt op kort offensief

De Turkse president Erdogan hoopt op een kort offensief tegen de Koerdische milities in Noord-Syrië. "We zullen, als god het wil, deze operatie erg snel voltooien", aldus de Turkse leider, die voorspelde dat de YPG op de vlucht zal slaan.

Het Turkse leger heeft bekendgemaakt vandaag 45 doelen te hebben gebombardeerd in de Syrische regio Afrin. Het zou gaan om schuil- en opslagplaatsen van de YPG-militie, die daar onder meer munitie en wapens zou opslaan. "Onze toestellen zijn opgestegen en voerden bombardementen uit", zei Erdogan. "Inmiddels is een grondoperatie in gang gezet."

De president heeft sympathisanten van de Koerden in zijn land gewaarschuwd zich koest te houden. Bij protesten grijpen de veiligheidstroepen in, benadrukte hij. Die waarschuwing was gericht tegen leden van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP.

Frankrijk wil zitting Veiligheidsraad

Frankrijk wil een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de situatie in Syrië. "Ghouta, Idlib, Afrin - Frankrijk vraagt om een spoedvergadering van de Veiligheidsraad", schrijft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian op Twitter. Le Drian voegde eraan toe dat hij zondagochtend met zijn Turkse collega Mevlüt Çavuşoğlu had gesproken. "Frankrijk roept de Turkse autoriteiten op zich terughoudend op te stellen in een lastige context'', stelde de Fransman in een verklaring.

Parijs ziet meer redenen om de veiligheidsraad bijeen te roepen. Le Drian veroordeelde de zware bombardementen die het "regime in Damascus en zijn bondgenoten'' uitvoeren in de provincie Idlib, waar troepen die de Assad-regering steunen bezig zijn aan een opmars.

De minister riep ook op direct humanitaire hulp toe te laten tot Oost-Ghouta, dat ten oosten ligt van hoofdstad Damascus. Daar belegeren regeringstroepen al jaren de aanwezige opstandelingen. De circa 400.000 inwoners blijven daardoor grotendeels verstoken van hulp.

Acht burgerdoden

Volgens Birusk Hasakeh, de woordvoerder van de YPG-milities, werden acht burgers gedood door Turkse raketaanvallen op de boerderij waar ze woonden. Bij het bombardement op het dorp Jalbara was minstens één kind onder de doden, stelt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Op beelden die de YPG aan de pers doorspeelden, is te zien hoe Koerdische reddingswerkers bebloede lichamen uit een ingestorte betonconstructie halen. Zaterdag zei Hasakeh dat tien personen, waaronder zeven burgers, gedood werden bij Turkse bombardementen.