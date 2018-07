Turkse fotograaf weigert kindbruid te fotograferen en slaat man gebroken neus Marc Guillet

10 juli 2018

20u07

Bron: AD 6 De Turkse fotograaf Onur Albayrak is uitgegroeid tot een nieuwe held op sociale media. De reden? Hij verzette zich op een nieuwe en opvallende manier tegen kindhuwelijken in Turkije.

Albayrak was door de aanstaande bruidegom in de conservatieve oostelijke provincie Malatya ingehuurd om een fotoreportage te maken van zijn aanstaande huwelijk in het plaatselijke park. Toen hij merkte dat het bruidje er niet uitzag als een volwassene, vroeg de fotograaf het meisje naar haar leeftijd. "Eerst zei ze 16, daarna dat ze 15 was", klinkt het.

De bruidegom reageerde boos toen de trouwfotograaf hem te verstaan gaf dat hij hen niet wilde fotograferen. De woordenwisseling liep uit op een vechtpartij en een gebroken neus voor de bruidegom.

Kinderen moeten hun haar versieren met wilde bloemen, niet met een bruidssluier Onur Albayrak

"De bruidegom was ongeveer twee weken geleden naar mijn studio gekomen, alleen. Ik zag het bruidje voor het eerst op de bruiloft”, aldus de fotograaf. "Ze is een kind en ik voelde haar angst, omdat ze trilde."

Albayrak wilde niet meewerken aan een illegaal huwelijk van een kind met een man van tegen de dertig. "Kindhuwelijken zijn kindermishandeling. Kinderen moeten hun haar versieren met wilde bloemen, niet met een bruidssluier."

Gedwongen getrouwd

Volgens de Turkse wet is de toegestane minimumleeftijd om te trouwen 18 jaar. Met toestemming van de ouders mag het ook met 17 jaar.

In het arme en conservatieve oosten en zuidoosten van Turkije komen de onwettige kindhuwelijken vaak voor. Schattingen schommelen tussen de 15 en 30 procent. Betrouwbare cijfers zijn er niet, omdat gedwongen huwelijken van minderjarige meisjes door plaatselijke imams worden gesloten en ze niet bij de burgerlijke stand worden geregistreerd.

Geen spijt

Op zijn Facebook-account liet de fotograaf later weten dat de berichten in de lokale media over zijn weigering en vechtpartij correct waren. "Geen enkele kracht ter wereld kan mij dwingen een kind als bruid te fotograferen." Hij voegde eraan toe dat hij geen spijt had van zijn actie.

Sinds de ophef op sociale media staat zijn telefoon roodgloeiend van mensen die hem feliciteren met zijn actie. "Meer dan honderd huwelijksorganisatoren hebben me beloofd dat ze vanaf nu geen trouwfeesten meer zullen organiseren met kindbruiden."

De bruidegom, die een gebroken neus opliep door de kopstoot van de fotograaf, heeft gedreigd hem te zullen aanklagen. "Laat ze dat maar doen", aldus Albayrak. "Ik heb hiermee een foto gemaakt van de realiteit in dit land. Zo probeer ik een eind te maken aan kindhuwelijken."