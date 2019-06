Turkse F-35-piloten niet welkom in de VS AW

07 juni 2019

07u20

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben besloten om extra Turkse piloten niet langer welkom zijn om te trainen op F-35-straaljagers, aldus Amerikaanse functionarissen.

Amerika en Turkije zijn al maanden verwikkeld in een escalerend geschil over de plannen van Ankara om Russische luchtverdedigingssysteem S-400 te kopen. Volgens Washington vormt dit een bedreiging voor de Lockheed Martin Corp F-35. "De S-400 is een Russisch systeem dat is ontworpen om een ​​vliegtuig als de F-35 neer te schieten," zei Wheelbarger, een assistent-secretaresse van defensie.



De Verenigde Staten zeggen dat Turkije niet beide kan hebben, maar heeft tot nu toe geen stappen ondernomen om de geplande training van Turkse piloten in het programma in te perken of te stoppen. Dat zou een maatregel zijn die in Turkije als grote schande wordt beschouwd.

