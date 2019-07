Turkse diplomaat omgekomen bij aanslag op restaurant in Irak SVM

17 juli 2019

15u58

Bron: Belga 0 Bij de aanslag op een restaurant in het Noord-Iraakse Erbil is een Turkse diplomaat omgekomen. Dat hebben Koerdische veiligheidsfunctionarissen en het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard. Volgens CNN Turk zijn ook nog twee Irakezen om het leven gekomen. Vanuit Ankara belooft de woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan alvast "een passend antwoord”.

Een onbekende schutter opende het vuur in een restaurant waar de drie aan het dineren waren. Hij vluchtte daarna in een auto met iemand achter het stuur die buiten op hem stond te wachten.

"De gewapende man kwam het restaurant binnen en wandelde naar de tafel waar de drie zaten. Hij trok twee pistolen en begon zwaar te schieten. Daarna sloeg hij op de vlucht”, aldus de uitbater.



Ankara staat in contact met de Iraakse autoriteiten om de dader zo snel mogelijk te vinden. De omgeving is afgesloten, er wordt in de buurt nog gezocht.

Erbil is de hoofdstad van de semi-autonome Iraakse regio Koerdistan. Zaterdag nog meldde het Turkse ministerie van Defensie dat het militaire offensief tegen de PKK in het noorden van Irak uitgebreid werd. Een woordvoerder van de gewapende arm van de PKK ontkende al iets te maken te hebben met deze schietpartij.