Turkse delegatie naar VS vanwege conflict om vastgehouden dominee lva

07 augustus 2018

02u32

Bron: ANP 0 Een Turkse regeringsdelegatie zal binnen twee dagen naar de Verenigde Staten afreizen om te proberen de problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat meldt CNN Türk op basis van diplomatieke bronnen.

Volgens CNN Türk zijn de Verenigde Staten en Turkije voor het gesprek op bepaalde punten al voorwaarden overeengekomen.

De buitenlandministers van beide landen spraken elkaar ook al vrijdag in Singapore. De Amerikaanse regering noemde dat "een constructief gesprek". Maar een dag later maakte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bekend dat eventuele tegoeden van sommige Amerikaanse ministers in Turkije worden bevroren.

Dat was een tegenmaatregel, omdat de VS twee Turkse ministers sancties hebben opgelegd vanwege het gevangenschap van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson in Turkije. Brunson wordt verdacht van terroristische activiteiten en banden met Erdogan's aartsvijand, Fethullah Gülen. Sinds 2016 zit hij vast. Volgens de VS is daar geen bewijs voor. De dominee woont al meer dan twintig jaar in Turkije en leidt een kleine protestantse kerkgemeenschap in Izmir.