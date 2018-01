Turkse autoriteiten verordenen arrestatie van 129 ex-politieagenten ep

25 januari 2018

12u39

Bron: Belga 0 De Turkse autoriteiten hebben de arrestatie van 129 voormalige politieagenten verordend op verdenking van mogelijke banden met de Gülenbeweging. Bij een grootschalige operatie in 21 provincies werden vanmorgen 60 onder hen al in hechtenis genomen. Dat meldde het staatspersbureau Anadolu.

De regering acht de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen voor de couppoging van juli 2016 verantwoordelijk. De autoriteiten treden sindsdien hard op tegen vermoedelijke aanhangers van Gülen, maar ook tegen oppositieleden.

De verdachten, die eerder per nooddecreet werden ontslagen, worden er onder andere van beschuldigd de versleutelingsapp Bylock gebruikt te hebben. Via die app zouden coupplegers afspraken gemaakt hebben. Meer dan 50.000 mensen werden wegens vermoede banden met Gülen gearresteerd en meer dan 150.000 staatsambtenaren werden om dezelfde reden geschorst of ontslagen. Bovendien werden heel wat media en verenigingen per decreet gesloten.

De na de mislukte staatsgreep afgekondigde noodtoestand werd pas vorige week opnieuw met drie maanden verlengd en is tot zeker 19 april van kracht.