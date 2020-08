Turkse advocate (42) overleden na 238ste dag hongerstaking mvdb

28 augustus 2020

16u35

Bron: ANP - DPA 2 Een Turkse advocate die in hongerstaking ging na haar terrorismeveroordeling, is volgens haar werkgever overleden in het ziekenhuis. Ebru Timtik (42) kreeg in 2019 dertien jaar cel opgelegd omdat ze banden zou hebben met de extreemlinkse organisatie DHKP-C.

De hongerstaking van de advocate heeft 238 dagen geduurd. Ze wilde volgens haar advocatenkantoor een eerlijk proces afdwingen. Ook haar collega Aytac Unsal, die tot tien jaar cel is veroordeeld, ging in hongerstaking en belandde in het ziekenhuis. Mensenrechtenorganisaties hebben tevergeefs aangedrongen op de vrijlating van het duo. Advocaten in Istanboel zijn deze middag op straat gekomen om Timtik te herdenken. Ze riepen daarbij slogans tegen de overheid.

Maandag gingen een tiental Belgische advocaten voor 24 uur in hongerstaking uit solidariteit met hun Turkse collega’s. “Sinds 2017 worden 20 Turkse advocaten van de Progressive Lawyers Association en de People’s Law Office onterecht vervolgd. Ze worden berecht door de Turkse autoriteiten, simpelweg omdat ze hun beroep uitoefenen”, communiceerde Advocaten.be, de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies. “Omdat ze opposanten van de Turkse overheid verdedigden, werden die advocaten zelf onderwerp van een politiek proces”, klonk het.